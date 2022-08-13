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1 час назад

Финляндия откажется от белорусского пива

Илья Родин

Финская компания Olvi опубликовала финансовый отчет о своих достижениях и планах на вторую половину 2022 года. Пивовары отметили, что в марте начали подготовку к уходу с белорусского рынка и к продаже основного актива - дочерней компании Olvi plc (Lidskoe Pivo).

Финляндия откажется от белорусского пива
Фото: ТАССТАСС

В отчете уточняется, что 5 марта 2022 года руководство Olvi обсудило международную повестку и приняло решение о выходе с белорусского рынка. Кроме того, была запланирована продажа бренда Lidskoe Pivo. Сделка состоится в течение ближайших 12 месяцев.

По данным отчета, в 2021 году «на Белоруссию пришлось 33,2% от общего объема продаж и 24,3% от общей прибыли компании». Кроме того, осуществлялся экспорт в Россию.

Тем не менее, представители Olvi не желают далее сотрудничать с белорусскими и российскими партнерами и готовы понести значительные убытки. Главное для них - отчетливо показать свое неприятие военного конфликта на Украине.

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