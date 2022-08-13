Поднявший Deutsche Bank до мирового уровня банкир умер от рака

Индийский финансист Аншу Джейн скончался в возрасте 59 лет от рака. Более двадцати лет он проработал в Deutsche Bank, дослужившись до поста генерального директора и став первым руководителем крупнейшего банка в Германии неевропейской национальности.

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Эксперты и коллеги банкира заявили, что за время его работы Deutsche Bank превратился из немецкого банка в финансовую организацию мирового масштаба. О смерти Джейна сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление от родственников финансиста.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый муж, сын и отец скончался после ожесточенной пятилетней борьбы с раком двенадцатиперстной кишки», — передали журналисты сообщение семьи Джейна.

После обнаружения заболевания банкир прожил пять лет, хотя врачи давали ему не более года.

Финансист пришёл в Deutsche Bank в 1995 году, организовав подразделение по работе с инвестиционными фондами. В 2005-м ему доверили отдел по глобальным рынкам, а в 2010-м он встал во главе направления инвестиционно-банковских услуг. В 2012 году Джейн стал вторым руководителем Deutsche Bank вместе с Юргеном Фитшеном.

За время его работы финансовая организация приносила наибольшую в истории прибыль. В 2015 году показатели снизились, и из-за недовольства акционеров Джейн покинул пост.

«Аншу Джейн сыграл ключевую роль в расширении позиций Deutsche Bank в нашем бизнесе с мировыми компаниями и инвесторами. Сегодня это имеет стратегическое значение не только для Deutsche Bank, но и для Европы как финансового центра», — заявил председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Александр Винендтс, узнав о смерти Джейна.