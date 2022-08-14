Стало известно о крупных инвестициях саудовского принца в РФ

Принц Королевства Саудовская Аравия Аль-Валид ибн Талал направил порядка $500 млн в российские компании перед началом спецоперации на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что Аль-Валид является прямым потомком основателя КСА. Его состояние одно из крупнейших в стране, что позволяет принцу инвестировать значительные суммы в различные долгосрочные международные проекты.

По данным агентства, инвестиционная компания Kingdom Holding Co, владельцем которой он является, в феврале 2022 года приобрела депозитарные расписки «Роснефти» (на $52 млн), «Газпрома» ($365 млн) и «Лукойла» ($109 млн).

В общей сложности компания с 2020 года инвестировала $3,4 млрд в акции и депозитарные расписки международных компаний, в частности, в Telefonica SA.