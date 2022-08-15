Wildberries стал «Ягодками»

Редакция Ferra.ru заметила, что в шапке сайта Wildberries вместо старого названия теперь указано «Ягодки».

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Адрес сайта не сменился: это по-прежнему wildberries.ru. Также название Wildberries осталось на некоторых кнопках. А вот на лого теперь красуется «Ягодки». В соответствии с этим изображениями ягод украшена и вся шапка:

Пока неясно, редизайн был сделан надолго или это временная акция? Возможно, это приурочено к «Чёрной пятнице». Сам Wildberries пока ничего не объявлял.