Дерипаска подал в суд на Тинькова

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рассмотрение дела о защите чести и достоинства пройдет в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края 16 августа.

«В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации», - сообщили в суде.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, иск был подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова в соцсетях в адрес Дерипаски. За что бизнесмен просит компенсацию в размере 2 млрд рублей.

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей», - сказал Мельников.