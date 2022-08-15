Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Российский бизнес OBI продали за 600 рублей

Лера Букина

Российскую часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI продали за 600 рублей. Об этом заявил Forbes бизнесмен Йозеф Лиокумович.

«Сеть была куплена за 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — подчеркнул он.

Лиокумович также отметил, что сама компания является достойной по ряду показателей, однако в настоящее время ее нужно «ставить на ноги». Он оценил убытки компании в 2021 году в 2,5 млрд рублей. В 2022 году на нее повлияло закрытие магазинов, которое длилось полтора месяца, напомнил Лиокумович.

Tetra Pak продаст свой бизнес в России за €1

Он также указал на наличие задолженности в €30 млн перед основной компанией, однако, по словам собеседника, данный вопрос удалось решить. Сейчас остаются иски от компаний РФ. При этом Лиокумович обратил внимание на то, что с ними данный вопрос также, вероятно, урегулируются.

Ранее СМИ сообщали, что OBI продала свой российский бизнес за €1.Отмечалось, что сделка состоялась 27 июля.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители