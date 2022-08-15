Российский бизнес OBI продали за 600 рублей

Российскую часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI продали за 600 рублей. Об этом заявил Forbes бизнесмен Йозеф Лиокумович.

«Сеть была куплена за 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — подчеркнул он.

Лиокумович также отметил, что сама компания является достойной по ряду показателей, однако в настоящее время ее нужно «ставить на ноги». Он оценил убытки компании в 2021 году в 2,5 млрд рублей. В 2022 году на нее повлияло закрытие магазинов, которое длилось полтора месяца, напомнил Лиокумович.

Он также указал на наличие задолженности в €30 млн перед основной компанией, однако, по словам собеседника, данный вопрос удалось решить. Сейчас остаются иски от компаний РФ. При этом Лиокумович обратил внимание на то, что с ними данный вопрос также, вероятно, урегулируются.