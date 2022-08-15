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34 минуты назад

Товары Reebok будут продавать в России на маркетплейсах

Газета.Ru

Новый владелец российского бизнеса сети Reebok, турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing, начал договариваться о продажах в России через маркетплайсы. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник на fashion-рынке.

Товары Reebok будут продавать в России на маркетплейсах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации «Коммерсанта», первые партии обуви, которые включили в себя более 200 товарных наименований, появились на Wildberries. «Wildberries договорилась с турецким производителем одежды и обуви FLO Retailing о прямых поставках товаров», — пишет издание.

Представитель маркетплейса подтвердил информацию и уточнил, что «речь идет более чем о 200 новых наименований таких брендов, как Garamond, Miss F, Polaris, Lumberjack, Kinetix и другие». По его словам, это «будет в основном спортивная и повседневная обувь в сегменте массмаркета со средним чеком от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.».

Турецкая компания достигла договоренностей и с интернет-магазином Ozon. Как уточнил представитель российской компании, первые товары марок, входящих в FLO Retailing, появятся на площадке осенью.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Wildberries сменил название на сайте на русскоязычное «Ягодки».

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