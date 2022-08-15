Спрогнозировано закрытие десятков российских банков

Количество российских банков в этом году может сократиться на пару десятков игроков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы экспертов.

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Kоличество добровольно ликвидируемых банков может вырасти за счет нерезидентов, которые не смогут продать свой бизнес, считает гендиректор АКРА Михаил Сухов. По его мнению, скорее всего, в этом году будет закрытие и равномерный уход с рынка небольших банков, в основном лицензии у них будут отзываться.

В зоне риска и крупные игроки, бизнес-модель которых «испытывает проверку на прочность», считает независимый эксперт Андрей Бархота. До конца года нельзя исключать отзыв лицензий у 10-20 банков, при этом их суммарная рыночная доля не превысит один процент, заявил специалист.