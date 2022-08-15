Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Верховная Рада попросила наложить санкции на «Росатом»

Lenta.ru

Верховная Рада попросила международные организации наложить санкции на «Росатом» и его дочерние компании, а также организовать миссии ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Верховная Рада попросила наложить санкции на «Росатом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Рада поддержала постановление об обращении к ООН, Европейскому союзу (ЕС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другим организациям с целью осудить действия на ЗАЭС, которые киевская сторона приписывает России.

В частности, украинский парламент выступил с просьбой ввести санкции против «Росатома», а также лишить Россию права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и лишить ее привилегий и прав в рамках агентства. Кроме того, по его словам, предлагается запретить Москве участвовать «в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах» под эгидой МАГАТЭ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители