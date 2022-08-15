В "Ozon" прокомментировали смену названия на русскоязычный вариант

«Честно – не планируем», – говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия, передает РИА «Новости» .

Глава Минпромторга России и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями. Один из участников дискуссии, обратился к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, отметив, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды». Бакальчук допустила возможность ребрендинга.