В Ozon ответили на вопрос о смене названия

Маркетплейс Ozon сообщил об отсутствии планов менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Честно — не планируем», — сказано в ответ на вопрос о смене названия.

Напомним, что сегодня, 15 августа, маркетплейс Wildberries поменял название своего сайта. Теперь он называется «Ягодки». Новое имя размещено в шапке сайта. Поменялось и оформление: на фирменном фиолетовом фоне теперь изображены ягоды. Ссылка, которая ведет на главную страницу сайта, осталась неизменной.