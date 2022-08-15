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1 час назад

В Ozon ответили на вопрос о смене названия

Лера Букина

Маркетплейс Ozon сообщил об отсутствии планов менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале.

В Ozon ответили на вопрос о смене названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно — не планируем», — сказано в ответ на вопрос о смене названия.

Напомним, что сегодня, 15 августа, маркетплейс Wildberries поменял название своего сайта. Теперь он называется «Ягодки». Новое имя размещено в шапке сайта. Поменялось и оформление: на фирменном фиолетовом фоне теперь изображены ягоды. Ссылка, которая ведет на главную страницу сайта, осталась неизменной.

Ранее глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров указывал на большое число компаний на российском рынке с иностранными названиями. Гендиректор и основательниц Wildberries Татьяне Бакальчук, в свою очередь, не исключала того, что компания проведет ребрендинг названия.

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