"Вкусно - и точка" подала заявки на замену названий "Биг мака" и "Макфлури"

Сеть "Вкусно - и точка" подала заявки на регистрацию ряда товарных знаков, которые могут заменить популярные ранее десерт "Макфлури" и бургер "Биг мак", которые сеть вынуждена была убрать после ребрендинга. Об этом свидетельствуют данные в базе "Спарк".

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"Вкусно - и точка" подала на регистрацию ряд наименований блюд, среди них - "Фроузен спешиал", "Фриззи де люкс", "Айс де люкс", "Мистер биг", "Мистер биф", "Мега биг". Также среди заявок такие наименования, как "Кидс комбо" (возможная замена "Хэппи мил"), "Чикен хит", "Вит чикен", "Биф хит", "Чилл спешиал", "Супер сайз" и другие.

Кроме того, компания подала заявки на наименования "Вауфест", "Бигфест", "Кофе - и точка".

В пресс-службе компании отметили, что сеть на данный момент "рассматривает различные варианты", и не смогли указать точные наименования замен популярных блюд.

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.