Немецкая компания Bayer продолжит поставки товаров в Россию

«Компания Bayer полностью привержена содействию в предотвращении того, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом. Мы разделяем мнение ООН о том, что глобальный доступ к украинским продуктам питания, а также к российским продовольствию и удобрениям необходим для снижения давления на мировую продовольственную систему», — заявили в компании.