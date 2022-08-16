IKEA решила ликвидировать «дочку» в России

Компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник компании «Икеа Дом», принял решение ликвидировать российскую дочернюю организацию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания управляет российскими магазинами компаниями, Ingka — холдинговая структура IKEA.

15 августа была завершена онлайн-распродажа оставшихся в России товаров перед окончательным уходом компании из страны.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября 2022 года.

Об уходе из России компания объявила 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.