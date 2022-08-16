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1 час назад

IKEA решила ликвидировать «дочку» в России

Lenta.ruиещё 10

Компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник компании «Икеа Дом», принял решение ликвидировать российскую дочернюю организацию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

IKEA решила ликвидировать «дочку» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания управляет российскими магазинами компаниями, Ingka — холдинговая структура IKEA.

15 августа была завершена онлайн-распродажа оставшихся в России товаров перед окончательным уходом компании из страны.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен товаров. Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября 2022 года.

Об уходе из России компания объявила 15 июня. IKEA решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

Об интересе к фабрикам заявляли другие российские предприятия, известно, что завод в Ленобласти уже готовят к продаже, примерно половина сотрудников уволилась. Глава города Тихвина Александр Лазаревич после объявления IKEA об уходе из России говорил, что считает ситуацию огромной проблемой. На предприятии было трудоустроено 1057 местных жителей.

Компании,Ikea,
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