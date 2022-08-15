IKEA завершила «прощальную» распродажу в России

Крупнейший в мире ритейлер товарами для обустройства дома IKEA завершил свою «прощальную» распродажу в России, которая была объявлена в связи с уходом компании из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», – говорится на официальном сайте компании.

Финальная онлайн-распродажа стартовала 5 июля и прошла с несколькими значительными техническими проблемами. Сайт швейцарского ритейлера несколько раз становился недоступным, а покупатели жаловались на потерянные заказы и нарушения условий доставки. Теперь же магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу уже оформленных заказов, а также для возврата и обмена товаров. Изменить выбранный при оформлении самовывоза временной интервал больше нельзя.