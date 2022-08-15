Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

Henkel назвала убытки от ухода из России

Елена Прошина

Ведущий производитель бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel объявил, что уход из России и Беларуси привёл к убыткам в 184 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Производитель «Пемолюкса» и клея «Момент» назвал убытки от ухода из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в эту сумму входят репутационные издержки, а также убытки связанные с товарными знаками, собственностью и оборудованием.

В марте этого года Henkel сообщил о прекращении инвестиционной деятельности в России, а уже в апрел немецкий концерн решил полностью уйти с российского и белорусского рынка.

Напомним, в конце июля стали известны убытки целого ряда ушедших из России иностранных компаний. Так например, McDonald’s назвал $1,2 миллиардов убытка, а Coca-Cola $96 миллионов. Около $73,8 миллиона потерял швейцарский производитель продуктов питания Nestle.

Компании,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители