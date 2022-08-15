Производитель «Пемолюкса» и клея «Момент» назвал убытки от ухода из РФ

Ведущий производитель бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel объявил, что уход из России и Беларуси привёл к убыткам в 184 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что в эту сумму входят репутационные издержки, а также убытки связанные с товарными знаками, собственностью и оборудованием.

В марте этого года Henkel сообщил о прекращении инвестиционной деятельности в России, а уже в апрел немецкий концерн решил полностью уйти с российского и белорусского рынка.