Производитель «Пемолюкса» и клея «Момент» назвал убытки от ухода из РФ

Ведущий производитель бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel объявил, что уход из России и Беларуси привёл к убыткам в 184 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в эту сумму входят репутационные издержки, а также убытки связанные с товарными знаками, собственностью и оборудованием.
В марте этого года Henkel сообщил о прекращении инвестиционной деятельности в России, а уже в апрел немецкий концерн решил полностью уйти с российского и белорусского рынка.
Напомним, в конце июля стали известны убытки целого ряда ушедших из России иностранных компаний. Так например, McDonald’s назвал $1,2 миллиардов убытка, а Coca-Cola $96 миллионов. Около $73,8 миллиона потерял швейцарский производитель продуктов питания Nestle.