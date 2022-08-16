Российский бизнес производителя Persil выставлен на продажу

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, занимающаяся производством чистящего средства Persil, выставила на продажу свои российские активы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность концерна.

«Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу". Компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро. Компании принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России, которые производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, "Дени“, "Ласка“, "Пемос“, "Пемолюкс", Vernel», — пишет издание.

Напомним, что о прекращении всех инвестиций, рекламных и спонсорских мероприятий в стране компания объявила в начале марте. Решение было принято в связи со спецоперацией РФ на Украине.