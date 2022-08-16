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41 минуту назад

Российский бизнес производителя Persil выставлен на продажу

Лера Букина

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, занимающаяся производством чистящего средства Persil, выставила на продажу свои российские активы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность концерна.

Российский бизнес производителя Persil выставлен на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу". Компания оценивает свои убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро. Компании принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах России, которые производят моющие и чистящие средства Persil, Losk, "Дени“, "Ласка“, "Пемос“, "Пемолюкс", Vernel», — пишет издание.

Напомним, что о прекращении всех инвестиций, рекламных и спонсорских мероприятий в стране компания объявила в начале марте. Решение было принято в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Ранее в августе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что свыше 77% зарубежных предприятий, работавших в России на момент начала спецоперации на Украине, не стали сворачивать бизнес в РФ.

Компании,Вячеслав Володин,Госдума,
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