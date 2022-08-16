Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

IKEA приняла решение по российской «дочке»

Лера Букина

Компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в базе «Спарк».

IKEA приняла решение по российской «дочке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учредителем ООО «Икеа дом» выступает Ingka Holding Europe B.V. Это головная компания, которая занимается управлением сети IKEA и сети ТЦ «Мега». Напомним, что вторая в России функционирует.

Ранее руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в беседе с «Лентой.ру» заявила, что распродажа, устроенная компанией IKEA, могла принести ей около 50 миллиардов рублей. По ее словам, в 2021 году доход IKEA в России составил 157,2 миллиарда рублей (это около 6,2% от глобальной выручки IKEA).

Онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончилась 15 августа.

Ранее сообщалось о возобновлении работы фабрики мебели IKEA в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Отмечалось, что это позволит подготовить бизнес к продаже российской компании.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители