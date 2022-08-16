IKEA приняла решение по российской «дочке»

Компания ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов IKEA в России, приступила к процессу ликвидации юридического лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные в базе «Спарк».

Учредителем ООО «Икеа дом» выступает Ingka Holding Europe B.V. Это головная компания, которая занимается управлением сети IKEA и сети ТЦ «Мега». Напомним, что вторая в России функционирует.

Ранее руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская в беседе с «Лентой.ру» заявила, что распродажа, устроенная компанией IKEA, могла принести ей около 50 миллиардов рублей. По ее словам, в 2021 году доход IKEA в России составил 157,2 миллиарда рублей (это около 6,2% от глобальной выручки IKEA).

Онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса закончилась 15 августа.