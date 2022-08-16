"Уралсиб" приостановил переводы и платежи в евро

Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для физических и юридических лиц. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте.
"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков - корреспондентов банк "Уралсиб" с 13.08.2022 вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сообщил "Уралсиб".
Банк отметил, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме, операции в долларах США доступны в штатном режиме.
Ранее в июне "Уралсиб" сообщал, что в связи с политикой иностранных банков - корреспондентов "Уралсиб" больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков - партнеров в долларах и евро, однако переводы и платежи в долларах и евро клиентов банка проводились в обычном режиме.