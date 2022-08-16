"Уралсиб" приостановил переводы и платежи в евро

Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для физических и юридических лиц. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте.

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"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков - корреспондентов банк "Уралсиб" с 13.08.2022 вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сообщил "Уралсиб".

Банк отметил, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме, операции в долларах США доступны в штатном режиме.