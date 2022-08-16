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2 часа назад

"Уралсиб" приостановил переводы и платежи в евро

ТАССиещё 1

Банк "Уралсиб" с 13 августа приостановил осуществление денежных переводов и платежей в евро для физических и юридических лиц. Об этом банк сообщил на своем официальном сайте.

"Уралсиб" приостановил переводы и платежи в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков - корреспондентов банк "Уралсиб" с 13.08.2022 вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - сообщил "Уралсиб".

Банк отметил, что входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме, операции в долларах США доступны в штатном режиме.

Ранее в июне "Уралсиб" сообщал, что в связи с политикой иностранных банков - корреспондентов "Уралсиб" больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков - партнеров в долларах и евро, однако переводы и платежи в долларах и евро клиентов банка проводились в обычном режиме.

Компании,Уралсиб,
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