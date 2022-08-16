Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию новой марки

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» решила подать заявку на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается о подаче заявок на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «ТочкаКола» в категории газированных напитков и товарного знака «Кидс Комбо», который проходит одновременно по категориям игрушек, продуктов и газированных напитков.

Раньше в сети ресторанов «Макдоналдс» в меню предлагался набор для детей с игрушкой Happy Meal. В компании подтвердили тот факт, что сейчас осуществляется поиск названия для напитка. Примечательно, что замену популярной газировке пока не нашли.

Ранее сообщалось о регистрации сетью товарных знаков для аналогов мороженого «Макфлурри» и «Биг Мака». Поданы заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого и на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей.