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36 минут назад

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию новой марки

Лера Букина

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» решила подать заявку на регистрацию нового названия для колы и детских наборов с игрушкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию новой марки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается о подаче заявок на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «ТочкаКола» в категории газированных напитков и товарного знака «Кидс Комбо», который проходит одновременно по категориям игрушек, продуктов и газированных напитков.

Раньше в сети ресторанов «Макдоналдс» в меню предлагался набор для детей с игрушкой Happy Meal. В компании подтвердили тот факт, что сейчас осуществляется поиск названия для напитка. Примечательно, что замену популярной газировке пока не нашли.

Ранее сообщалось о регистрации сетью товарных знаков для аналогов мороженого «Макфлурри» и «Биг Мака». Поданы заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого и на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей.

Сегодня СМИ сообщили, что новые владельцы сети кофеен, которая носила название Starbucks, готовятся к ее запуску. Презентация флагмана кофейни на Новом Арбате, 11, ожидается уже 18 августа.

Компании,McDonald's,Starbucks,Роспатент,
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