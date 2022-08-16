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26 минут назад

Производитель шоколада Lindt решил покинуть рынок РФ

Лера Букина

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli AG принял решение окончательно уйти с рынка России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известный швейцарский бренд решил уйти из России
Фото: ReutersReuters

«В след за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», - говорится в сообщении компании.

В марте производитель временно закрыл магазины в РФ и приостановил поставки продукции на российский рынок. Решение связано с ситуацией на Украине.

Швейцарская Lindt & Spruengli AG является крупным производителем премиального шоколада. Компания занимается выпуском продукции на 11 фабриках в Европе и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сворачивание бизнеса иностранными компаниями заставляет избавляться от унизительной зависимости страны.

Компании,Владимир Путин,
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