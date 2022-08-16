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1 час назад

Названы занявшие место Zara в московском «Афимолле» бренды

Лера Букина

Российский стилист Алеко Надирян рассказал, какие бренды граждане РФ увидят на месте московского магазина испанского бренда Zara. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Названы занявшие место Zara в московском «Афимолле» бренды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он опубликовал снимки бутиков российских марок Charuel, 2Mood и Emka, которые начали работу в торговом центре «Афимолл». Блогер утверждает, что эти магазины открылись на месте одного из магазинов Zara. Его площадь оценивалась в 4500 квадратных метров.

Напомним, что в связи с ситуацией на Украине испанская ретейл-компания Inditex в марте сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России. Компания решила закрыть магазины и онлайн-продажу товаров в стране. В ее составе - массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки.

Ранее сообщалось, что более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому.

Компании,
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