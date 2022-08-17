РФ сделала официальное уведомление по поводу «Сахалина–2»

Несколько японских компаний, покупающих газ с "Сахалина-2", уже получили уведомление о переводе проекта новому оператору. Об этом в среду сообщила японская газета Nikkei.

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Отмечается, что соответствующие уведомления получили, в частности, компании Kyushu Electric Power и Saibu Gas. Сообщается, что компаниям также было предложено подписать контракт с новым оператором. В то же время японские компании воздержались от комментариев по поводу цен и объемов поставок газа в рамках новых контрактов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 августа подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Его управляющим станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy, который сейчас является оператором проекта.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором "Сахалина-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится создаваемое РФ ООО, а зарубежные акционеры в течение месяца должны согласиться принять доли в новом ООО пропорционально долям в прежней компании. Mitsui и Mitsubishi имеют в проекте 12,5% и 10% соответственно. Ранее японские власти подчеркивали, что просят Mitsui и Mitsubishi "в положительном ключе" рассмотреть возможность сохранения участия в проекте "Сахалин-2".