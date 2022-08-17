В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока — 2»

Германия на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2». Такое мнение выразил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky, сообщает РИА Новости.

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Он написал, что ФРГ скорее всего пойдет на этот шаг, так как засуха и снижение уровня воды в Рейне продолжаются, поэтому в поставках угля на немецкие электростанции наблюдаются сбои. По его словам, осенью 2022 или зимой 2023 года ситуация может усугубиться настолько, что Германии придется «позорно» запустить газопровод «Северный поток —2», а также озаботиться распределением энергии.

Аналитик также заявил, что проблемы Берлина обернутся большой выгодой для Москвы.