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1 час назад

В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока — 2»

Елена Прошина

Германия на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2». Такое мнение выразил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky, сообщает РИА Новости.

В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он написал, что ФРГ скорее всего пойдет на этот шаг, так как засуха и снижение уровня воды в Рейне продолжаются, поэтому в поставках угля на немецкие электростанции наблюдаются сбои. По его словам, осенью 2022 или зимой 2023 года ситуация может усугубиться настолько, что Германии придется «позорно» запустить газопровод «Северный поток —2», а также озаботиться распределением энергии.

Аналитик также заявил, что проблемы Берлина обернутся большой выгодой для Москвы.

Кроме того, Кованда указал, что партия Зеленых и защитники окружающей среды пытаются обвинить президента России Владимира Путина и военный конфликт на Украине в резком повышении стоимости электроэнергии в ФРГ. Однако такой скачок цен, считает аналитик, прежде всего вызван провалом продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Именно она поставила крест на энергетической независимости Германии.

Компании,Владимир Путин,
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