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57 минут назад

Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса

BFM.RUиещё 14

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты под 4,5% и 3% годовых соответственно. Об этом говорится в правительственном постановлении, подписаном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для бизнеса
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств, отмечается в сообщении.

Приоритет в получении кредитов будет отдан компаниям, работающим в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом кредит можно будет оформить на десять лет.

Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Компании,Михаил Мишустин,
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