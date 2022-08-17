Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для бизнеса

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты под 4,5% и 3% годовых соответственно. Об этом говорится в правительственном постановлении, подписаном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств, отмечается в сообщении.

Приоритет в получении кредитов будет отдан компаниям, работающим в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом кредит можно будет оформить на десять лет.