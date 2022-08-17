Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»

Турбина, без которой газопровод «Северный поток» не может полноценно работать, находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Об этом сообщает агентство DPA, передает «Прайм».

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Представитель компании Siemens Energy отметил, что турбину опломбировали и подготовили к эксплуатации. Она будет перевезена с помощью автомобильного транспорта, если все необходимые вопросы будут согласованы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и заняться импортированием газа.