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1 час назад

Раскрыто местонахождение турбины для «Северного потока»

Лера Букина

Турбина, без которой газопровод «Северный поток» не может полноценно работать, находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Об этом сообщает агентство DPA, передает «Прайм».

Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
Фото: ТАССТАСС

Представитель компании Siemens Energy отметил, что турбину опломбировали и подготовили к эксплуатации. Она будет перевезена с помощью автомобильного транспорта, если все необходимые вопросы будут согласованы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и заняться импортированием газа.

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Представители нескольких политических партий ФРГ сообщали о необходимости запустить «Северный поток — 2». По их мнению, это позволит избежать мрачных последствий для экономики Германии.

Компании,Олаф Шольц,Siemens,
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