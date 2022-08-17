«Газа хватит на 2 месяца»: в ФРГ испугались прекращения поставок из РФ

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа менее чем на три месяца. Он также предупредил, что в стране могут ввести нормированное потребление газа или определить приоритетные отрасли экономики, которые будут получать голубое топливо вперед других.

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Два с половиной месяца с газом

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По словам Клауса Мюллера, Германия будет бороться за то, чтобы иметь достаточно природного газа и пережить предстоящую зиму. Согласно его данным, пополнение запасов газа на 95% к ноябрю покроет потребности в отоплении, промышленности и электроэнергии только примерно на два – два с половиной месяца, если Россия полностью прекратит поставки. Глава немецкого регулятора отметил, что в настоящее время газовые хранилища наполнены на 77%, что на две недели опережает график.

Авторы статьи уточнили, что Германия, сильно зависящая от российского газа, спешит пополнить свои зимние запасы после того, как Москва резко сократила поставки по ключевому газопроводу «Северный поток», «усугубив худший энергетический кризис в Европе за последние десятилетия, который, похоже, продолжится в следующем году». Правительство ФРГ призвало граждан снизить потребление, предупредило о возможном введении нормирования и ввело налог на использование газа.

«Мы немного быстрее, чем раньше, с точки зрения заполнения хранилища, но это не признак того, что мы можем расслабиться. Напротив, это следует понимать как толчок. Давайте продолжим», — сказал Мюллер изданию.

Он предупредил, что, с учетом риска более прохладной, чем обычно, осени и вероятности дальнейших перебоев с поставками, «установленная правительством цель по заполнению хранилищ на 85% к октябрю может оказаться сложно» выполнимой задачей. По его словам, достижение ноябрьского целевого показателя в 95% кажется «труднодостижимым», поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели», — подчеркнул глава регулятора ФРГ.

Возможное прекращение поставок

Авторы Bloomberg напомнили, что поставки российского газа через «Северный поток» в настоящее время составляют лишь около 20% от максимальной пропускной способности. Поэтому власти Германии опасаются, что «поставки могут быть полностью прекращены в любое время» в качестве ответных мер Москвы на западные санкции.

«Германия уже предпринимает шаги для облегчения кризиса поставок, включая заключенную на этой неделе сделку по импорту сжиженного природного газа через два новых терминала. Страна также рассматривает идею оставить свои ядерные реакторы в рабочем состоянии вместо запланированного на этот год их поэтапного вывода из эксплуатации, что может сократить потребление газа на 3% в 2023 году», — говорится в статье.

Мюллер рассказал, что регулятор также изучает, как «расставить приоритеты в поставках в некоторые отрасли, которые считаются важными для экономики». При этом, по его словам, промышленность «не должна ожидать, что регулятор установит фиксированный порядок отключения компаний в кризис».

«Мы еще не знаем, как будет развиваться кризис. Мы не можем с уверенностью сказать, что некоторые потребители могут быть отключены раньше других. Мы ведем себя прозрачно, но я знаю, что это не очень приятные новости», — заключил он.

Дефицит поставок

Проблемы Германии с поставками российского газа начались после того как Канада ввела в июне очередные санкции против России. Из-за них на ремонте в Канаде застряла турбина «Северного потока – 1». 14 и 15 июня «Газпром» вынужден был постепенно ограничивать работу газопровода, что привело к сокращению поставок до 67 млн куб. м в сутки (около 40% от максимальной мощности). Власти ФРГ договорились с Канадой, что для обхода санкций сначала заберут турбину себе, а потом уже передадут ее России. В настоящее время турбина находится в Германии, однако «Газпром» ее до сих пор не получил.

После планового ремонта магистрали, продлившегося с 11 по 21 июля, 25 числа «Газпром» сообщил, что поставки будут сокращены еще больше – до 20% от максимальной мощности – из-за необходимости остановить и отправить на регламентный ремонт еще один газотурбинный агрегат Siemens.