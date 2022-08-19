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1 час назад

В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 8

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за запуск газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [РобеРоберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», — сказал он, добавив, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнитьгазохранилища на зиму.

«При этом Кубикки отметил, что нет веских причин не вводить в эксплуатацию “Северный поток-2”».

«Газа хватит на 2 – 2,5 месяца»: в Германии опасаются прекращения российских поставок

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России.

«Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.

Компании,Роберт Хабек,
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