В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

«Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [РобеРоберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», — сказал он, добавив, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопроврод, чтобы заполнитьгазохранилища на зиму.