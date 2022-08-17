Henkel решила продать завод под Челябинском

Завод компании «Хенкель Рус» в поселке Роза Челябинской области, на котором производятся строительные смеси, в настоящее время работает. Вместе с тем сейчас осуществляется поиск покупателя на активы компании, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.