Henkel решила продать завод под Челябинском

Завод компании «Хенкель Рус» в поселке Роза Челябинской области, на котором производятся строительные смеси, в настоящее время работает. Вместе с тем сейчас осуществляется поиск покупателя на активы компании, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
«Компания уходит из России и ищет покупателя на свои активы. При этом бизнес работает в полном объеме, никаких ограничений и сокращений не планируется», — сообщила пресс-служба минпрома.
Напомним, что об уходе из российского бизнеса
немецкий концерн Henkel AG объявил весной. Решение было принято на фоне спецоперации РФ на Украине. Тогда сообщалось о продолжении выплаты зарплаты 2500 сотрудникам.
Группа компаний Henkel является одним из крупнейших европейских химических концернов, который занимается производством бытовой химии, косметических и строительных товаров. Среди известных брендов компании — клей «Момент», чистящие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel.