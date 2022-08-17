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1 час назад

На Украине арестовали имущество производителя полуфабрикатов из РФ на сумму более $9 млн

ТАСС

Имущество одного из крупнейших российских производителей полуфабрикатов на сумму более $9 млн арестовали на Украине. Об этом сообщили в среду в офисе генпрокурора.

На Украине арестовали имущество производителя полуфабрикатов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 млн грн (более $9 млн). По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия - одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", - говорится в сообщении Telegram-канала офиса генпрокурора.

По версии следствия, предприятие, бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ, функционировало с 2019 по 2021 годы и уклонилось от уплаты налогов на сумму более $4 млн.

В офисе уточнили, что решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

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