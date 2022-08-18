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2 часа назад

В России призвали разрешить параллельный импорт дефицитного алкоголя

Лера Букина

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сочла необходимым разрешить параллельный импорт некоторых брендов алкогольной продукции. Речь идет, в частности, о Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's и Hennessy, передает «Коммерсант».

В РФ призвали разрешить параллельный импорт дефицитного алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Письмо с просьбой принять эту меру было адресовано вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. Газета отмечает, что основные дистрибуторы алкоголя уже продают остатки. Также издание указывает на сокращение их ассортимента и отсутствие новых поставок. Источник «Коммерсанта» в рознице заявил, что в скором времени сети начнут закупать алкоголь к новогоднему сезону, но по некоторым позициям, вероятно, будет наблюдаться дефицит.

Председатель правления АКОРТ Игорь Караваев подчеркнул, что бренды, которые решили приостановить поставки в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% - рома, 82% - коньяка и 100% - игристых вин из региона Шампань.

По его словам, обеспечить спрос в новогодний период без импортной продукции будет сложно в связи с нехваткой определенных технологий. При этом Караваев считает, что благодаря параллельному импорту можно добиться сохранения ассортимента, повысить уровень собираемости налогов и акцизов, а также предотвратить увеличение нелегальной продукции.

Ранее «Известия» сообщили, что к концу года в российских заведениях половина барного меню будет состоять из отечественного алкоголя. В настоящее время доля этих напитков составляет 10%.

Компании,Дмитрий Григоренко,Игорь Караваев,Коммерсант,Правительство РФ,
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