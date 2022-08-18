Российские магазины начнут продавать просрочку

Российские магазины собираются приступить к продаже просроченных продуктов. Такой подход позволит сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на мусорные полигоны, сообщают «Известия» со ссылкой на документы по управлению устойчивым развитием ритейл-компании «Магнит».

Так, планируется продажа просроченных продуктов производителям кормов и удобрений.

Отмечается, что руководство компании займется оптимизацией своих закупок у поставщиков, передачей продуктов на переработку, а также продажей просроченные продукты с истекшим сроком годности контрагентам.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения. Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков», — указали в компании.

В настоящее время ретейлер находится в поиске интересантов и занимается проработкой механизма работы данной меры. По результатам тестирования в компании будет принято решение о дальнейшем развитии проекта.