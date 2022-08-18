«Газпром нефть» подала в суд на Shell

«Газпром нефть» предъявила судебный иск к Shell. Истец требует перевести совместное с британской компанией предприятие — нидерландскую Salym Petroleum Development (SPD) — в российскую юрисдикцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Арбитражного суда Московской области.

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В суд на Shell подала структура «Газпром нефти» — «ГПН-Салымские проекты». Согласно требованию, совместное предприятие (СП) должно быть переименовано в ООО «Салым Девелопмент», а корпоративные права иностранного инвестора — приостановлены.

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Российская компания настаивает на ограничении прав владеющей в SPD 50-процентной долей Shell Salym Development до 2024 года. Речь идет о праве голоса на собрании акционеров, требованиях выкупа доли по действительной стоимости (по последним данным отчетности), по распоряжению долей в уставном капитале.

«Газпром нефть» объясняет, что подача иска обусловлена «совершением Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории России». К указанным действиям компания относит публичное заявление Shell о приостановке работы в России, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym» (при этом с мая на «Газпром нефть» распространяются санкции Евросоюза). Также одной из причин стало препятствование британской компании продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских юридических лиц.

26 июля, через день после того, как иск структуры «Газпром нефти» был принят, суд одобрил часть требований российской компании. В частности, Shell Salym запрещены операции с акциями SPD, а также действия по выходу из компании. Кроме того, структура не может расторгать договоры с SPD. Следующее заседание суда датировано 22 августа.

В британской компании изданию рассказали, что «Shell продолжает работать над выходом из SPD в соответствии с применимыми в этом случае нормативными требованиями и соглашениями». Ответа от «Газпром нефти» газета не получила.