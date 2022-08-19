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1 час назад

Владелец Starbucks в России назвал основные отличия новой сети

Ura.Ruиещё 8

Концепт новой сети кофеен Stars, которая появится на месте Starbucks, будет кардинально отличаться от предшественника. Основной характерной чертой новых заведений станет «звездная команда», заявил ресторатор Антон Пинский.

Владелец Starbucks в РФ назвал основные отличия новой сети
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RUНаталья Чернохатова © URA.RU

«Важно понимать саму природу критики. „Star“ в нашем [названии] — не дань преемственности [Starbucks]. Новое название отражает концепцию: в команде действительно собрались все звезды — от бариста и шефов до Тимати. Получается, что „бакс“ из России уехали, а „звезды“ остались», — рассказал журналистке Надежде Стрелец Антон Пинский.

Кроме того, ресторатор раскрыл, что на месте бывших кофеен Starbucks появятся заведения трех форматов. «Первый — это STARS, порядка 90 кофеен. Второй — крупноформатные кофейни, которые мы поделим на две части: одну займет STARS, вторую — суши-бар REDBOХ. Третий формат на стадии глубокой проработки, там мы хотим создать кофейни высокой гастрономии», — поделился Пинский.

Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, также рассказал, что новая сеть кофеен должна стать «по-настоящему модной и крутой». Планируется ввести много новых характерных особенностей помимо написания имени на стаканчике, как это было в Starbucks, добавил он. Тимати подчеркнул, что комбинация проактивной команды и свободы творчества позволит «дать» Starbucks тот ребрендинг, который напрашивался несколько последних лет.

Ранее Тимати сообщил, что выкупил все активы сети кофеен Starbucks в России. Затем эту информацию подтвердил его бизнес-партнер Антон Пинский. Об уходе Starbucks из РФ стало известно в конце мая, передает сайт MK.RU. Некоторые иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Часть из них продали бизнес в России и провели ребрендинг.

Компании,Тимати,Starbucks,
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