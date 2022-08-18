Whoosh объединит все структуры в один холдинг

Кикшеринговый сервис Whoosh объединит все свои структуры, включая структуры Казахстана и Белоруссии, в один холдинг, для этого компания зарегистрировала акционерное общество "Вуш холдинг". Это следует из данных "Спарк", также создание нового юрлица подтвердили ТАСС в пресс-службе Whoosh.

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"Создание АО "Вуш холдинг" - это техническое решение, которое позволит объединить различные юридические структуры компании, в том числе структуры Казахстана и Белоруссии, в один холдинг", - сообщили в пресс-службе.

В компании пояснили, что новая структура дает больше гибкости в операционном управлении и принятии решений.

Акционерное общество было зарегистрировано 17 августа 2022 года, на момент публикации единственным акционером компании является генеральный директор компании Дмитрий Чуйко. Уставный капитал нового АО составил 1 млн рублей.

"Предполагается, что другие участники ООО "Вуш" тоже войдут в состав АО "Вуш холдинг", - пояснили в пресс-службе.

Согласно данным "Спарк", Дмитрий Чуйко владеет 44,68% ООО "Вуш". Еще 13,7% принадлежат закрытому поевому инвестиционному комбинированному фонду "Фонд пре-айпио 1", 12,95% - "Айпи гроус фанд эсписи", 12,12% - Егору Баяндину, 11,8% - Сергею Лаврентьеву, оставшиеся 4,76% - Олегу Журавлеву.

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