Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Whoosh объединит все структуры в один холдинг

ТАСС

Кикшеринговый сервис Whoosh объединит все свои структуры, включая структуры Казахстана и Белоруссии, в один холдинг, для этого компания зарегистрировала акционерное общество "Вуш холдинг". Это следует из данных "Спарк", также создание нового юрлица подтвердили ТАСС в пресс-службе Whoosh.

Whoosh объединит все структуры в один холдинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Создание АО "Вуш холдинг" - это техническое решение, которое позволит объединить различные юридические структуры компании, в том числе структуры Казахстана и Белоруссии, в один холдинг", - сообщили в пресс-службе.

В компании пояснили, что новая структура дает больше гибкости в операционном управлении и принятии решений.

Акционерное общество было зарегистрировано 17 августа 2022 года, на момент публикации единственным акционером компании является генеральный директор компании Дмитрий Чуйко. Уставный капитал нового АО составил 1 млн рублей.

"Предполагается, что другие участники ООО "Вуш" тоже войдут в состав АО "Вуш холдинг", - пояснили в пресс-службе.

Согласно данным "Спарк", Дмитрий Чуйко владеет 44,68% ООО "Вуш". Еще 13,7% принадлежат закрытому поевому инвестиционному комбинированному фонду "Фонд пре-айпио 1", 12,95% - "Айпи гроус фанд эсписи", 12,12% - Егору Баяндину, 11,8% - Сергею Лаврентьеву, оставшиеся 4,76% - Олегу Журавлеву.

О компании

Whoosh - российский кикшеринговый сервис, на данный момент работает в 45 городах России, парк компании составляет 85 тыс. электросамокатов. Аудитория сервиса в 2022 году превысила 10 млн пользователей.

Компании,Дмитрий Чуйко,Олег Журавлев,Сергей Лаврентьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители