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1 час назад

В Москве заработал преемник Starbucks

Лера Букина

Stars Coffee на Новом Арбате в пятницу, 19 августа, открыл свои двери для посетителей. Первым клиентам уже удалось заказать напитки, сообщает Telegram-канал Readovka.

В Москве заработал преемник Starbucks
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в кофейне образовалась небольшая очередь. Заведение предлагает авторские напитки. Цены на них и на кухню практически не отличаются от старых.

Напомним, что открытия кофейни все ждали в четверг, еще днем заведение было занавешено пакетами, а двери закрыты. Вечером новое заведение представили сотрудникам. Сообщалось, что в бывший Starbucks прибыли новые владельцы сети ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати.

Об уходе Starbucks с российского рынка было объявлено в мае. Сеть работала в стране с 2007 года. В ее управлении находилось 130 кофеен. После покупки компании российскими предпринимателями логотип сети изменился, однако он напоминает прежний. За основу был взят круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee.

До конца августа в Москве и Петербурге должны открыться ещё 10 кофеен. После этого новое руководство намерено запускать по 2–4 ресторана в день.

Компании,Тимати,Starbucks,
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