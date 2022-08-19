В Москве заработал преемник Starbucks

Stars Coffee на Новом Арбате в пятницу, 19 августа, открыл свои двери для посетителей. Первым клиентам уже удалось заказать напитки, сообщает Telegram-канал Readovka.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в кофейне образовалась небольшая очередь. Заведение предлагает авторские напитки. Цены на них и на кухню практически не отличаются от старых.

Напомним, что открытия кофейни все ждали в четверг, еще днем заведение было занавешено пакетами, а двери закрыты. Вечером новое заведение представили сотрудникам. Сообщалось, что в бывший Starbucks прибыли новые владельцы сети ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати.

Об уходе Starbucks с российского рынка было объявлено в мае. Сеть работала в стране с 2007 года. В ее управлении находилось 130 кофеен. После покупки компании российскими предпринимателями логотип сети изменился, однако он напоминает прежний. За основу был взят круг с двумя звездами по бокам, в верхней части написано Stars, в нижней — Coffee.