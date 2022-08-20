Компании Японии заключили контракты на СПГ с новым оператором "Сахалина - 2"

Две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта "Сахалин - 2". Об этом сообщила в субботу газета Nikkei со ссылкой на источники.

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Отмечается, что речь идет о Tokyo Gas и JERA - совместном предприятии Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power. Условия поставок и закупочные цены останутся такими же, как и до изменений в структуре управления проектом.

По данным Nikkei, на данном этапе ни одна из восьми японских компаний, получающих СПГ с "Сахалина - 2", не заявила о своем желании прервать контракты на поставки. В структуре закупок Hiroshima Gas получает до 50% СПГ с Сахалина, Kyushu Electric Power и Toho Gas зависят от него примерно на 20%, а Tohoku Electric Power и Saibu Gas - примерно на 10%.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi в начале сентября намерены уведомить российскую сторону о том, что они хотят сохранить свои доли в нефтегазовом проекте "Сахалин - 2" при новом операторе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 августа подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин - 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Его управляющим станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy, который сейчас является оператором проекта.