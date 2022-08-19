Япония подпишет новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Японские энергетические и газовые компании в скором времени подпишут новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Его ранее перевели под управление нового оператора, сообщает газета The Asahi.
«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты», — заявил источник издания.
Японские компании также обеспокоены из-за возможного изменения условий контрактов на покупку СПГ. Так, они могут перестать быть выгодными, опасаются они.
Наибольший объем поставок СПГ с «Сахалина-2» направляют в Японию. Также среди импортеров «Сахалина-2» - Южная Корея и Тайвань.
Ранее ООО «Сахалинская энергия» назначили новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Оно заменило Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Летом был подписан указ, согласно которому имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. будет передалось в безвозмездное пользование новому российскому оператору «Сахалина-2».