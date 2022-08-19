Ozon запустил аналог «Авито»

Российский маркетплейс Ozon тестирует собственный сервис частных объявлений. Он уже работает как раздел на сайте компании в Ростове-на-Дону. Позднее аналог «Авито» хотят сделать доступным по всей стране. Однако сервис могут закрыть, если депутаты примут поправки к закону «Об информации», которые ограничивают долю иностранцев в подобных досках объявлений в 20%. Эксперты считают открытие раздела Ozon своевременным.

Фото: Ozon Ozon

3 августа Ozon запустил сервис частных объявлений, который работает как раздел на сайте для жителей Ростова-на-Дону. Об этом говорится в письме маркетплейса в Минэкономразвития, которое касается поправок в закон «Об информации». С посланием ознакомился «Коммерсант».

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Новые поправки ограничивают владение иностранцами 20% в сервисах объявлений. При этом 33% Ozon принадлежат фонду Baring Vostok Capital Partners, которым руководит инвестор Майкл Калви. Кроме этого, головная структура маркетплейса зарегистрирована на Кипре.

В письме говорится, что принятие законопроекта в нынешнем варианте «потребует полного прекращения деятельности Ozon либо закрытия сервиса размещения объявлений, что приведёт к значительному усугублению текущих экономических проблем как для самой компании, так и российских граждан».

Кроме этого, 8 июля в Госдуму внесли поправки к закону «О рекламе», которые предполагают создание единого оператора, который будет управлять досками объявлений (классифайдами).

«В результате Ozon как публичная компания с головной структурой, зарегистрированной на Кипре, на эту роль претендовать не может, а запускать классифайд, которым компания не сможет фактически управлять из-за нового регулирования, нет смысла», — считает глава Института исследований интернета Карен Казарян.

По его мнению, принятие поправок приведёт к закрытию многих популярных сервисов, которые являются публичными компаниями.

Источники на рынке сайтов объявлений рассказали газете, что появление нового игрока было ожидаемо. Из-за снижения доходов населения покупка бывших в употреблении товаров пользуется всё большей популярностью.