Инвесторы неправильно поняли Путина и раскупили не те акции

Президент России Владимир Путин 18 августа призвал оказать господдержку судостроительной верфи «Звезда», чтобы она могла обеспечить танкерами новый газовый проект НОВАТЭКа. Но некоторые инвесторы неверно поняли президента и начали скупать акции одноимённого производителя дизельных двигателей «Звезда». В итоге бумаги компании на Мосбирже подскочили в цене более чем на 30%.

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На ошибку обратил внимание Telegram-канал Bitkogan Hotline финансиста Евгения Когана.

«Забавная история, когда российские инвесторы спутали название и принялись скупать акции абсолютно другой компании», — говорится в заметке.

Ещё 17 августа акции «Звезды» торговались на уровне 3,7 рублей, свидетельствуют биржевые данные. Но 18 февраля, после слов Путина о господдержке, ценные бумаги производителя двигателей начали дорожать и на максимуме поднимались до 4,92 рублей (+33%).

По состоянию на 15:35 19 августа акции «Звезды» торгуются по 4 рубля. Это на 9% выше цены, которая была до заявлений Путина.

Упомянутая главой государства «Звезда» — это судостроительный комплекс, который строит морские суда различных типов для работы на российском шельфе. Компания появилась в декабре 2015 года.

А «Звезда», в которую ошибочно вложились инвесторы, разрабатывает и производит высокооборотные дизели мощностью от 500 до 7400 кВт для транспортного и энергетического комплекса. Видимо, россиян ввёл в заблуждение тот факт, что компания выпускает продукцию в том числе и для судостроительной отрасли.