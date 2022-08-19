История Starbucks: как сеть "морских" кофеен завоевала весь мир

На смену легендарной сети Starbucks, прекратившей деятельность в России, пришел новый бренд — Stars Coffee. Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати приобрели активы американской компании и открывают старые точки под собственной маркой. Мы решили вспомнить историю Starbucks — гиганта рынка, чей оборот на 2021 год составлял 29,1 млрд долларов, чистая прибыль — 29,1 млрд, а активы оцениваются в 31,4 млрд долларов. Сеть Starbucks объединяет около 30 тысяч торговых точек в 74 странах мира. В компании трудятся 383 тысяч сотрудников.

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Как все начиналось

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Сеть Sturbucks была основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. Она начиналась с магазина, торговавшего зерновым кофе. Эту торговую точку открыли два учителя — Джерри Болдуин и Зев Сигл — и писатель Гордон Боукер. Все трое были знакомы со студенчества.

Болдуин, Сигл и Боукер вдохновились идеей создания магазина после того, как один предприниматель научил их собственному способу обжарки зерен. Партнеры решили торговать высококачественным кофе. Первоначально в Starbucks продавали обжаренные зерна, а сам напиток не варили.

Откуда взялось название

Сиэтл — крупный морской порт, а starbuck по-английски значит "юнга". Есть разные версии относительно того, как выбиралось название для сети. По одной из них, совладельцам понравилось, что это слово созвучно имени Старбек — так зовут помощника капитана из книги Германа Мелвилла "Моби Дик". Неслучайно на логотипе компании изображена русалка.

Однако по воспоминаниям Боукера наименование для кофеен было выбрано по-другому. Сначала предприятие хотели назвать "Карго-хауз", но потом было решено,что слово, которое начинается с сочетания "ст", звучит более стильно. Потом кто-то из партнеров увидел на старой карте шахтерский городок Старбо, и ему понравилось это название.

Расширение и приход Говарда Шульца

Через некоторое время сооснователи Starbucks оборудовали собственную жаровню для кофе и открыли второй магазин. В 1980-х общие продажи кофе в США падали, но высококачественные зерна при этом продавались хорошо. В результате компания Starbucks, предлагавшая именно такой продукт, превратилась уже в сеть магазинов. Помимо зерен, она начала торговать экспрессо. Зерновой кофе поставлялся в кафе, рестораны и бары.

В 1987 году троица из Сиэта из-за финансовых трудностей продала свою компанию Говарду Шульцу. Как пишет vc.ru, этот предприниматель в начале своей карьеры был впечатлен качеством и ароматом кофе из Starbucks и устроился на работу в сеть. Затем он купил немного акций Starbucks, а потом открыл собственную сеть кофеен Il Giornale, где воссоздал атмосферу Италии. Через некоторое время Шульц приобрел Starbucks и объединил эти кофейни с собственной сетью. Объединенная компания получила название Starbucks Corporation. Кофейни Il Giornale переименовали в Starbucks.

Завоевание рынка

Под управлением Шульца, который был гендиректором Starbucks до 2000 года, корпорация открыла первые точки за пределами Сиэтла, начала торговлю по почте и наладила поставки в разные штаты. В 1992 году компании принадлежало 165 торговых точек, а ее доход составлял 73,5 млн долларов в год. В 1990-х Starbucks Corporation открывала по одному магазину в каждый рабочий день.

Компания покупала других игроков рынка. Например, Шульц приобрел бостонскую сеть кофеен The Coffee Connection, а вместе с ней и рецепт приготовления фирменного напитка фраппучино. Он представлял собой смесь капуччино, молочного коктейля и мороженого. Такой продукт пользовался большой популярностью у посетителей кофеен.

Филиалы Starbucks появлялись в Японии, Великобритании, Мексике, Швейцарии. В 2000-х Starbucks продолжила экспансию, покупая конкурирующие предприятия.

По итогам 2007 года в 43 странах мира работало 15 700 кофеен Starbucks, из которых около 7500 принадлежало самой компании, а остальные были открыты по лицензии. Корпорация продавала кофейные зерна, напитки на основе эспрессо, другие горячие и холодные напитки, легкие закуски, а также аксессуары для варки и сервировки кофе.

По состоянию на 2014 год Starbucks присутствовала уже в 65 странах, включая Аргентину, Бельгию, Бразилию, Болгарию, Чехию, Португалию, Польшу, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Данию, Венгрию, Индию, Китай, Колумбию, Вьетнам.

Бизнес в России

Первое российское заведение Starbucks открылось в 2007 году в московском торговом центре "Мега-Химки". Затем кофейни бренда появились на Арбате и в аэропорту "Шереметьево". В 2012-м сеть открыла свою точку в Санкт-Петербурге. По состоянию на 2021 год в России работало более 100 заведений Starbucks, расположенных, в частности, в Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Сочи.

В 2022 году в связи с ситуацией на Украине Starbucks сначала приостановила свою деятельность в РФ, а затем объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Меню и другая продукция

Начиная с 2000-х годов в кофейнях Starbucks помимо кофе можно было приобрести холодные освежающие напитки, газировку, салаты, выпечку. Вводились новые продукты, рассчитанные на последователей ЗОЖ, а также линия микрогранулированного кофе. Можно было также купить фирменное мороженое от Starbucks.

В 1999 году Starbucks приобрела чайный бизнес, а в 2012 появилась линейка кофеварок Starbucks Verismo для приготовления эспрессо и кофе из капсул.