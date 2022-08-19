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1 час назад

«Газпром» остановит «Северный поток»

Елена Прошина

Единственная оставшаяся турбина «Северного потока» будет остановлена на ремонт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Газпром» остановит «Северный поток»
Фото: ТАССТАСС

Техобслуживание пройдёт с 31 августа по 2 сентября. Отмечается, что техобслуживание будет проведено вместе со специалистами компании Siemens, в это время передача газа будет остановлена. Компания «Газпром» сообщает, что после завершения ремонта передача газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.

«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха», – сообщает «Газпром» в своём telegram-канале.

В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер, совместно с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем и послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым обсудили поставки газа в республику.

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