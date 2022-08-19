«Газпром» остановит «Северный поток»

Техобслуживание пройдёт с 31 августа по 2 сентября. Отмечается, что техобслуживание будет проведено вместе со специалистами компании Siemens, в это время передача газа будет остановлена. Компания «Газпром» сообщает, что после завершения ремонта передача газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.