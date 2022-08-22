Банки Индии приготовились принимать карты «Мир»

России и Индия приготовились признать платежные системы друг друга, пишет издание Deccan Herald (DH). Если это произойдет, индийские банки и обслуживаемые ими магазины начнут принимать карты «Мир».

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Вопрос взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву в середине августа. Рассматривалось в том числе расширение использования национальных валют в двусторонней торговле.

Кроме того, изучается возможность создания новой резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС: российского рубля, индийской рупии, китайского юаня, бразильского реала и южноафриканского рэнда.