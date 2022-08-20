Российская студия дубляжа оказалась на грани закрытия из-за ухода Disney

Студия дубляжа «Невафильм» находится на грани закрытия после ухода из России крупных западных киностудий, с которыми она работала. Об этом у себя в соцсетях рассказала другая студия озвучки «Red Head Sound». Её представители утверждают, что из-за отсутствия контента для дубляжа московский филиал студии «практически закрылся», а питерский — «тоже на грани».

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«По инсайдерской информации от наших коллег по цеху, студия дубляжа "Невафильм" находится на грани банкротства», — говорилось в сообщении. На момент публикации материала оно было уже удалено.

Студия «Невафильм» работает с 1992 года. Она переводила на русский язык такие известные иностранные мультфильмы, как «Король лев», «Корпорация монстров», «Рататуй» и другие. Всего на её счету более 900 работ. Она сотрудничала с Disney, Warner Bros, Universal Pictures и Sony.

Западные киностудии ушли из России после начала военной операции на Украине. После этого в стране закрылось более трети кинозалов.

При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков говорил, что мировые киностудии ищут способы вернуться в Россию по серой схеме, то есть через механизм параллельного импорта.