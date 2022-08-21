Mitsui захотела сохранить долю в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsui захотела сохранить собственную долю в проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» при новом российском операторе. О таких планах сообщила газета Nikkei.

Как пишет издание, Россия оказывает давление на двух японских инвесторов, Mitsui и Mitsubishi Corp., чтобы они решили, сохранять ли свои инвестиции в проект. Официально руководство корпорации уведомит о своем решении до конца августа.