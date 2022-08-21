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2 часа назад

Mitsui захотела сохранить долю в проекте «Сахалин-2»

Lenta.ruиещё 2

Японская корпорация Mitsui захотела сохранить собственную долю в проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» при новом российском операторе. О таких планах сообщила газета Nikkei.

Mitsui захотела сохранить долю в проекте «Сахалин-2»
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, Россия оказывает давление на двух японских инвесторов, Mitsui и Mitsubishi Corp., чтобы они решили, сохранять ли свои инвестиции в проект. Официально руководство корпорации уведомит о своем решении до конца августа.

8 августа министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда заявил, что Япония намерена сохранить участие в проекте «Сахалин-1».

1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» и передаче имущества компании в собственность государства.

Компании,Владимир Путин,Mitsubishi Corp,
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