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57 минут назад

Конфискованная яхта российского миллиардера вызвала ажиотаж у покупателей

Секрет Фирмы

Выставленную на торги суперъяхту Axioma, которая принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, посетили 28 потенциальных покупателей или их представителей. Всего по поводу судна поступило 115 запросов.

Конфискованная яхта российского миллиардера вызвала ажиотаж у покупателей
Фото: hrpauctions.comhrpauctions.com

Как отмечает Bloomberg, лот такого масштаба будет выставлен на торги впервые с начала российской военной спецоперации на Украине.

Яхту арестовали в марте 2022 года в Гибралтаре. После введения санкций в отношении Пумпянского структура, на которую была оформлена лодка, перестала обслуживать кредит, выданный американским банком JP Morgan. Это и стало формальным поводом для изъятия.

В июне суд принял решение о продаже Axioma с молотка. Торги назначены на 23 августа. Брокер аукционного дома Howe Robinson Partners не назвал стоимость яхты в связи с соглашением о конфиденциальности.

По данным, которые ранее приводила Guardian, лодка оценивается примерно в $77 млн. Axioma появилась в 2013 году и ходила под флагом Мальты. Судно способно развивать скорость до 17 узлов (31 км/ч). На борту лодки может поместиться 12 гостей — для их расположения есть шесть кают.

Как писал «Секрет фирмы», власти британской заморской территории Гибралтар направят вырученные от продажи Axioma средства банку JP Morgan.

Компании,Дмитрий Пумпянский,
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