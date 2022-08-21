Конфискованная яхта российского миллиардера вызвала ажиотаж у покупателей

Выставленную на торги суперъяхту Axioma, которая принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, посетили 28 потенциальных покупателей или их представителей. Всего по поводу судна поступило 115 запросов.

Фото: hrpauctions.com hrpauctions.com

Как отмечает Bloomberg, лот такого масштаба будет выставлен на торги впервые с начала российской военной спецоперации на Украине.

Яхту арестовали в марте 2022 года в Гибралтаре. После введения санкций в отношении Пумпянского структура, на которую была оформлена лодка, перестала обслуживать кредит, выданный американским банком JP Morgan. Это и стало формальным поводом для изъятия.

В июне суд принял решение о продаже Axioma с молотка. Торги назначены на 23 августа. Брокер аукционного дома Howe Robinson Partners не назвал стоимость яхты в связи с соглашением о конфиденциальности.

По данным, которые ранее приводила Guardian, лодка оценивается примерно в $77 млн. Axioma появилась в 2013 году и ходила под флагом Мальты. Судно способно развивать скорость до 17 узлов (31 км/ч). На борту лодки может поместиться 12 гостей — для их расположения есть шесть кают.