Предприниматели из Соединенных Штатов, которые продают газ за океан, обогащаются на многомиллионные суммы, сообщило в воскресенье, 21 августа, швейцарское издание Blick.

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Автор публикации со ссылкой на данные источников в бизнес-сообществе утверждает, что энергетические компании и трейдеры зарабатывают до 200 миллионов прибыли за поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США в европейские страны. За год доля рынка, закрепленная за американцами, увеличилась с 20 до 60 процентов.

По словам обозревателя швейцарского издания, Вашингтон пытается изображать из себя спасителя. Однако Штаты вряд ли продают «голубое топливо» Европе из альтруистических побуждений. При этом разница в стоимости газа на двух континентах невероятно велика, пишет ФАН.

Накануне стало известно, что грядущей зимой страны Запада могут столкнуться с энергетической расплатой из-за отсутствия российского газа. Такое мнение выразил профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон.