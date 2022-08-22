Известный бренд из США решил изменить схему работы в России

Американский производитель и продавец обуви Crocs нацелен сменить оператора и схему работы на территории РФ. Это позволит магазинам функционировать в стране, сообщает «Коммерсант».

Напомним, что магазины обувного бренда Crocs закрыли в России в марте в связи с ситуацией на Украине. Однако их откроют под работой нового оператора — ООО «Клэр».

Данную компанию зарегистрировали еще весной текущего года. Как указал источник издания, все российские компании передадут под управление «Клэр», чтобы работать с партнерами и с точками по франшизе.

Один из собеседников пояснил, что работа онлайн-магазина Crocs в России не будет восстановлена. Но компания планирует осуществлять продажи через другие площадки.

Еще один источник издания в одном из онлайн-магазинов отметил продолжение поставок в настоящее время. В ряде маркетплейсов отказались от предоставления комментариев, в частности, в Ozon, «Яндекс.Маркете» и Lamoda.

По мнению аналитиков, Crocs могла пойти на продажу своего бизнеса в России на рыночных условиях с возможностью выкупа. Благодаря этому американская компания сможет возобновить поставки в Россию. Что касается

репутационных рисков при такой схеме, то они снизятся, полагают специалисты.