Reebok возобновит работу в России

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok вновь возобновит работу в России. Соответствующая информация появилась в приложении бренда, скриншот которого публикует News.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что участникам программы лояльности начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Указанный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте бренд Reebok, принадлежавший Adidas, был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.