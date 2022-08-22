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13 минут назад

Reebok возобновит работу в России

Lenta.ru

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok вновь возобновит работу в России. Соответствующая информация появилась в приложении бренда, скриншот которого публикует News.ru.

Reebok возобновит работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что участникам программы лояльности начали приходить письма, в которых клиентов просят передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Указанный ретейлер приобрел Reebok в мае — компании досталось более 100 точек продаж марки.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. В марте бренд Reebok, принадлежавший Adidas, был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

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Ранее стало известно, что турецкий холдинг FLO Retailing начнет продавать продукцию своих брендов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. По словам представителя Wildberries, в продаже появятся более двухсот брендов спортивной и повседневной обуви. Среди них: Garamond, Miss F, Lumberjack и другие.

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