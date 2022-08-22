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1 час назад

Названо условие запуска «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 1

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода. Но вероятность того, что Германия пойдет на такие условия, практически отсутствует. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа, свидетельствуют данные площадки. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта. Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа.

«Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска "Северного потока-2", — сказал Юшков. — Они сами слишком политизировали этот проект и оказались заложниками ситуации: теперь его эксплуатация станет политическим поражением».

По мнению аналитика, позиция Германии состоит в том, что запустить газопровод можно будет в любой момент в случае ЧП. Но это расходится с видением России.

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«Россия запустит "Северный поток-2" только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе, ей необходимо подписание дополнительных соглашений, в рамках которых будет указано, что газ будет идти именно по этому газопроводу в рамках долгосрочных контрактов. Но шансов на то, что Германия на это пойдет, достаточно мало. Так что и вероятность запуска "Северного потока-2" невелика», — заключил аналитик.

Ранее «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,
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