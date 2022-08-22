Названо условие запуска «Северного потока-2»

«Россия запустит "Северный поток-2" только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе, ей необходимо подписание дополнительных соглашений, в рамках которых будет указано, что газ будет идти именно по этому газопроводу в рамках долгосрочных контрактов. Но шансов на то, что Германия на это пойдет, достаточно мало. Так что и вероятность запуска "Северного потока-2" невелика», — заключил аналитик.